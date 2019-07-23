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  اقتصاد
تراجع أسعار الذهب بفعل صعود الدولار
[23/يوليو/2019]
سنغافورة- سبأ:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم.


 وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش ، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1415.15 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1415.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مما شكل ضغطا على أسعار الذهب إذ يزيد ذلك تكلفة المعدن الثمين على حائزي العملات الأخرى.

وتجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 1450 دولارا للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات الأسبوع الماضي بعد أن عزز جون وليامز رئيس البنك المركزي الأمريكي في نيويورك الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة. لكن وليامز قال إن تعليقاته لم تكن بشأن تحرك فوري في الاجتماع القادم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي في 31 يوليو ، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس زادت وانحسرت بسبب إشارات مباينة من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.21 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 838.50 دولار.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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