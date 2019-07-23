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تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال 2022
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
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  رياضة
تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال 2022
[23/يوليو/2019]
القاهرة – سبأ:

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.


وأعلن الاتحاد في بيان إعلامي امس أنه سيتم إجراء القرعة يوم 29 يوليو الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور مندوبي المنتخبات التي ستشارك في التصفيات.

وسبق أن أعلن "كاف" نظام التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث ستقام على 3 مراحل من أجل التعرف على الـ 5 منتخبات، التي ستمثل القارة السمراء في المحفل العالمي.

واستقر "كاف" على إعفاء 26 منتخبًا من الدور التمهيدي، وهم الأعلى في تصنيف "الفيفا" خلال الشهر الأخير، قبل إجراء قرعة الدور التمهيدي.

وسيخوض 28 منتخبًا مباريات المرحلة الأولى بنظام الذهاب، والإياب.

وفي المرحلة الثانية، سينضم الـ 14 منتخبًا الذين نجحوا في التأهل من الدور التمهيدي، إلى الـ 26 منتخبًا الذين تم إعفاؤهم، ليكونوا بذلك 40 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات.

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، سيتم تقسيم الـ 10 منتخبات التي تصدرت المجموعات إلى نصفين، بحيث يكون هناك 5 فرق من أصحاب التصنيف الأعلى، و5 من أصحاب التصنيف الأقل وفقًا للتصنيف العالمي وقتها.

وستجرى قرعة، بحيث يلعب كل منتخب من الخمسة أصحاب التصنيف الأعلى، مع آخر من الـ 5 أصحاب التصنيف الأقل.

وسيقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل، والعودة على أرض صاحب التصنيف الأعلى، على أن يصعد الفائز إلى كأس العالم.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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