جهانغيري: إيران قادرة على حفظ أمن المنطقة بمساعدة بلدانها

طهران- سبأ:

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع إيران وكل من يسلك طريق الضغوط والمواجهة معها سيخسر.



وقال جهانغيري في كلمة اليوم نقلتها وكالة الانباء السورية: “إيران وعلى مر التاريخ عملت على صون أمن المنطقة والخليج واستقرارهما وفي حال اختار الآخرون مسارا آخر غير الحوار مع إيران سيخسرون بالتأكيد وسيلحقون الضرر بمنطقتنا” مشددا على أن إيران قادرة على حفظ الأمن في المنطقة بمساعدة بلدانها وعلى الآخرين التخلي عن ضغوطهم وخوض حوار منطقي معنا.



ولفت جهانغيري إلى أن “الشعب الإيراني يفتخر بالتزامه بالقوانين الدولية ولكنه سيقف بالتأكيد بحزم أمام الغطرسة دفاعا عن عزته وكيانه”.



بدوره أكد الأدميرال علي فدوي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن الحرس اليوم يعيش أقوى مراحله وأن الشعب الإيراني سيفشل كل المؤامرات التي تحاك ضده حتى لو اتحدت عليه كل الأنظمة المستكبرة في العالم.

[23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت