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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - يوليو - 2019 الساعة 12:03:46م
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  اقتصاد
ارتفاع اسعار النفط مع تصاعد توترات الشرق الأوسط
[23/يوليو/2019]
سنغافورة- سبأ:

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط استمرار المخاوف حيال تعطل محتمل في الإمدادات بالشرق الأوسط، لكن توقعات ضعف الطلب بشكل عام كبحت المكاسب، مدعومة بتعهد من وكالة الطاقة الدولية باتخاذ إجراءات سريعة للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط العالمية.


وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 63.38 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد احتجاز إيران لنقالة بريطانية الأسبوع الماضي، مما أذكى المخاوف من تعطيل الإمدادات من منطقة الخليج الغنية بالنفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 56.29 دولار للبرميل. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب، إذ لا تزال العلاقات بين إيران وبريطانيا متوترة.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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