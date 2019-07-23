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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - يوليو - 2019 الساعة 12:03:46م
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موقع تشيكي: السعودية اشترت صمت الغرب عن جرائمها في اليمن
[23/يوليو/2019]
براغ- سبأ:

انتقد موقع "أخبار أوروبية" الالكتروني التشيكي دعم دول الغرب لنظام بني سعود في عدوانه المتواصل على اليمن وصمت الساسة الغربيين عن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب اليمني.


وجاء في تحليل للموقع أن "السعودية اشترت مواقف القيادات السياسية الغربية بصفقات الأسلحة التي عقدتها معهم ولا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واسبانيا" مشيراً إلى وجود نحو ألف عسكري من الوحدات الخاصة الأمريكية والفرنسية الذين يقاتلون إلى جانب النظام السعودي في اليمن.

ولفت إلى أن البحرية الأمريكية تقوم أيضا بمحاصرة اليمن بحراً بينما ساعد الغرب النظام السعودي للوصول إلى مجلس حقوق الإنسان الأمر الذي جعل هذا النظام يتصرف في اليمن دون خشية المساءلة.



ونبه إلى أن النظام السعودي يقوم أيضا بتمويل تنظيم “داعش” كي يقف إلى جانبه في عدوانه على اليمن.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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