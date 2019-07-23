عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية تعلن أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه طائرة روسية خرقت مجالها الجوي. سول- سبأ:

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه طائرة حربية روسية خرقت مجالها الجوي فوق ساحلها الشرقي.



وقال مسؤول رسمي في رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في تصريح صحفي نقلته وكالة انباء "يونهاب" إن الطائرة الروسية خرقت المجال الجوي الكوري مرتين، مما دفع القوات الجوية الكورية الجنوبية الى ارسال طائراتها واطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها. وأوضح أن المرة الأولى سجلت بعيد الساعة التاسعة منتصف ليل الإثنين الثلاثاء واستمرت ثلاث دقائق.



وتابع المصدر نفسه أن الطائرة عادت بعد نصف ساعة واخترقت المجال الجوي لأربع دقائق هذه المرة. وردا على ذلك، أرسلت القوات الجوية عددا من طائرات "اف-15كي" و"اف-16كي" لاعتراض الطائرة، وأطلقت قنابل ضوئية لتحذير الطائرة بعد توجيه رسالة إلى طاقمها.



وقال المسؤول نفسه إنها المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة روسية المجال الجوي الكوري الجنوبي، موضحا أن الجيش يحقق في هذه المسألة.



وقال الجيش أن الحادث وقع بالقرب من جزر دودكو الصغيرة المتنازع عليها بين كوريا الجنوبية التي تسيطر عليها واليابان التي تطالب بها.



وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستقدم احتجاجا إلى المسؤولين الروس في وقت لاحق الثلاثاء. ولم يصدر أي تعليق فوري من موسكو على الحادث.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت