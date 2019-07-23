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عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية على مواقع وتجمعات مرتزقة العدو
[23/يوليو/2019]
محافظات- سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي و أسفرت عن خسائر في عديدهم وعتادهم خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضح مصدرعسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش و اللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة  على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في مجازة الغربية  بقطاع عسير خلفت قتلى في صفوفهم وإحراق آلية تابعة لهم .

كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون  إثر استهدافهم بصاروخ موجه في أبواب الحديد.

وأشار المصدر إلى أن وحدة المدفعية استهدفت مواقع وتجمعات للمرتزقة في مربع الحماد ومربع شجع  في نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ؛وتم استهداف تجمعات أخرى لهم في طيبة الأسم بالأجاشر بعدد من القذائف .

وفي نجران كذلك استهدف قصفاً مدفعياً تجمعات المرتزقة في البقع موقعاً قتلى و جرحى في صفوفهم بينهم قيادات ؛وقتل وجرح عدد من المرتزقة في رشاحة الغربية إثر استهدافهم بصاروخ موجه وعدد من قذائف المدفعية .

وذكر المصدر أن الجيش و اللجان الشعبية كسروا زحف للمرتزقة شرق الدود بجيزان وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى ؛كما تم كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل الدود نتج عنه سقوط عدد من القتلى و الجرحى منهم .

وأفاد المصدر أنه تم إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في مفرق الوازعية  بمحافظة تعز وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ؛وتم إعطاب رشاش عيار 12.7 لهم بقصف مدفعي في المنطقة ذاتها ؛فيما نفذت وحدة الهندسة كميناً نوعياً لمجموعة من المرتزقة في جبهة بير باشا ومصرع العديد منهم .

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الزاهر بمحافظة البيضاء ؛ كما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بقصف مدفعي استهدفهم شرق حيران بمحافظة حجة ؛وتم قنص خمسة مرتزقة شمال مثلث عاهم بالمحافظة ذاتها.

وحسب المصدر تم إعطاب آلية للمرتزقة بقصف مدفعي في خب و الشعف بمحافظة الجوف ومصرع وإصابة من عليها .

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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