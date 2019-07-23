عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة- سبأ:

أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخضيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.



وذكرت وكالة / معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشاب عند أحد حواجزها العسكرية ما أدى إلى إصابته بجروح.



وكان عشرات الفلسطينيين أصيبوا أمس بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال هدمها عشرات الشقق السكنية بحي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة كما أصيب أربعة فلسطينيين بجروح جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة شرق قطاع غزة المحاصر رفضا للحصار الجائر المفروض عليه منذ أعوام.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية.



وذكرت مصادر فلسطينية قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم ونابلس واعتقلت خمسة فلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت