محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة على قاعدة جوية سعودية في عسير صنعاء- سبأ:

نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.



وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطيران المسير استهدف بعدد من طائرات قاصفk2 رادارات ومواقع عسكرية أخرى في القاعدة الجوية، مؤكداً أن العملية أصابت أهدافها بدقة عالية .



ولفت إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتى بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 غارة جوية.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت