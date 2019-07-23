ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - يوليو - 2019 الساعة 12:03:46م
سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة على قاعدة جوية سعودية في عسير
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)..
المقدسيون يطردون اعلاميا سعودياً من باحات الأقصى
طرَد أطفال وشبان مقدسيون إعلامياً سعودياً، من الوفد العربي الذي يزور فلسطين المحتلة بدعوة إسرائيلية، من باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
تراجع أسعار الذهب بفعل صعود الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم.
تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال 2022
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
آخر الأخبار:
جلسة مفتوحة لمجلس الأمن وإدانات عربية ودولية لـ"مجزرة الهدم" الإسرائيلية في القدس المحتلة
جهانغيري: إيران قادرة على حفظ أمن المنطقة بمساعدة بلدانها
ارتفاع اسعار النفط مع تصاعد توترات الشرق الأوسط
كيم جونغ أون يؤكد ضرورة زيادة الإمكانات الدفاعية لكوريا الديمقراطية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
محافظات- سبأ:

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف للعدو المديريات الحدودية في محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان نفذت زحفاً واسعاً شمال منطقة الجبلية بمديرية التحيتا مستخدمة عددا من الآليات.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 125 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة خلال الزحف الذي نفذته شمال منطقة الجبلية.

واستهدفت قوى العدوان بالقصف المدفعي مناطق متفرقة في مدينة الحديدة وشمال غرب حيس.

وذكر المصدر أن العدو السعودي قصف بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية  مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية قعطبة في محافظة الضالع.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
  المزيد من (محلي)
تحالف العدوان يحتجز ناقلة مازوت كهرباء الحديدة
مصرع مرتزقة بكمين واستهداف تجمعات لهم بصاروخ زلزال1 بتعز
رئيس الوزراء يعزي في وفاة وزير الإعلام الأسبق أحمد دهمش
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره العماني بذكرى يوم النهضة
وكيل وزارة العدل يطلع على مستوى الانضباط الإداري بمحكمتي خولان والمرور
التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح والمفاضلة للمقاعد المجانية بالجامعات
اجتماع للوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الشباب والرياضة
مناقشة الجوانب المتصلة باستكمال تصحيح كشف الراتب
مناقشة مشاريع الأشغال العامة بمحافظة عمران
تفقد أنشطة المراكز الصيفية بمديريتي خمر وبني صريم بعمران
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
قوى العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف المواطنين وخرق وقف إطلاق النار
[22/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة واستمرار خرق هدنة الحديدة
[21/يوليو/2019]
سبع غارات لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
[20/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by