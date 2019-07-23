محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة محافظات- سبأ:

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف للعدو المديريات الحدودية في محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان نفذت زحفاً واسعاً شمال منطقة الجبلية بمديرية التحيتا مستخدمة عددا من الآليات.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 125 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة خلال الزحف الذي نفذته شمال منطقة الجبلية.



واستهدفت قوى العدوان بالقصف المدفعي مناطق متفرقة في مدينة الحديدة وشمال غرب حيس.



وذكر المصدر أن العدو السعودي قصف بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية قعطبة في محافظة الضالع.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت