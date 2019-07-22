مصرع مرتزقة بكمين واستهداف تجمعات لهم بصاروخ زلزال1 بتعز [22/يوليو/2019] تعز - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم وأصيب آخرون اليوم إثر كمين نوعي واستهداف تجمعاتهم بصاروخ زلزال1 بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة الهندسة نفذت كمينًا نوعيًا لمجموعة من المرتزقة في جبهة صالة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ زلزال1 تجمعات للمرتزقة في مفرق الوازعية مخلفا قتلى وجرحى في صفوفهم.



المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت