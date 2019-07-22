رئيس الوزراء يعزي في وفاة وزير الإعلام الأسبق أحمد دهمش [22/يوليو/2019] صنعاء - سبأ :

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة وزير الإعلام الأسبق المناضل احمد قاسم دهمش ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالنضال والعطاء الوطني والإعلامي والتربوي .



ونوه رئيس الوزراء في برقيته بالدور الوطني للفقيد دهمش في سياق الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري وإسهامه الإعلامي الرائد في التأسيس المؤسسي للأطر الإعلامية الرسمية وسعيه الحثيث لتوفير مقومات استقراراها في أداء مهامها الوطنية في فترة حيوية من حياة شعبنا اليمني، فترة السبعينات من القرن المنصرم .



ولفت إلى البصمة التي صنعها الفقيد دهمش لفائدة الدولة ومؤسساتها بأشرافه على عملية حجز وشراء الأراضي لعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية منها المؤسسات الإعلامية والمدينة الرياضية بالعاصمة صنعاء ووزارة الاتصالات وغيرها .



وأشاد رئيس الوزراء ، بمناقب الفقيد الوطنية ودماثة خلقه التي أكسبته احترام وحب وتقدير زملائه وكل من عرفه فضلا عن دوره المشهود في تأسيس العمل النقابي الإعلامي وترأسه للنقابة لفترة اربع سنوات .



وأكد ان الوطن عامة والقطاع الإعلامي خاصة فقدا برحيله شخصية وطنية وإعلامية شريفة وسامقة ورجل دوله ساهم في عملية البناء التأسيسي للدولة اليمنية من خلال البناء المؤسسي التخصصي في المجال الاعلامي .



وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد اسعد وأخوانه وبقية أفراد الأسرة وآل دهمش كافة والأسرة الاعلامية عامة بهذا المصاب الاليم ..سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".



المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت