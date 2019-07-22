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وكيل وزارة العدل يطلع على مستوى الانضباط الإداري بمحكمتي خولان والمرور
[22/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :
 اطلع وكيل وزاره العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي احمد عباس الجرافي، اليوم على أعمال التوثيق ومستوى الانضباط الوظيفي بمحكمة خولان بمحافظة صنعاء.

وناقش الوكيل الجرافي خلال الزيارة مع رئيس المحكمة القاضي محمود المنصوب والقضاة والموظفين، احتياجات المحكمة وما تعانيه من نقص في الكادر الإداري، بالإضافة إجراءات تحصيل الأحكام.

وفي اللقاء أشار الوكيل الجرافي إلى ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والارتقاء بمستوى الأداء الإداري وعدم الإخلال بالوظيفة العامة.

وعلى الصعيد ذاته اطلع وكيل وزارة العدل على سير العمل بمحكمة ونيابة مرور أمانة العاصمة، والتقى رئيس المحكمة القاضي يحيى عفيف ووكيل النيابة القاضي عنان عز الدين.

وفي اللقاء الذي حضره أعضاء المحكمة والنيابة .. أكد القاضي الجرافي أهمية تيسير الإجراءات والمعاملات أمام المواطنين .. مشيرا إلى ضرورة التقيد بالتعاميم الصادرة من وزير العدل بشأن أعمال المحاكم والتوثيق.

ولفت إلى ضرورة استيفاء البيانات المطلوبة في مختلف السجلات القضائية التي تستخدمها المحكمة وتحري الدقة في الجوانب الشكلية والموضوعية والتأكد من صحة وسلامة وثائق إثبات الشخصية عند تنفيذ مهام وأعمال التوثيق.

وقد أكد القاضي الجرافي على عدم تجاوز الرسوم القانونية أو التلاعب بحقوق المواطنين .. مشيرا إلى أنه سيتم رفد المحكمتين بالكادر الإداري الكافي بما يمكنهما من القيام بدورهما في خدمة العدالة.

رافقه خلال الزيارتين مدير عام المحاكم وأعوان القضاء عباس المحاقري ومدير عام المحاكم المتخصص عبد اللطيف الغشم.

في غضون ذلك التقى وكيل وزارة العدل ومعه رئيس محكمة ووكيل نيابة المرور بمدير الإدارة العامة للمرور العميد الركن مجيب الرحمن العمري.

ناقش اللقاء بحضور الوكيل المساعد لوزارة الداخلية العميد ركن عبد الكريم المخلافي، إمكانية إيجاد مكان لمبنى محكمة ونيابة المرور قريبا من الإدارة العامة  للمرور، ووضعية السيارات المتواجدة بمبنى الإدارة العامة للمرور لأكثر من ثلاثين يوما وضرورة إنفاذ اللوائح الخاصة بهذا الشأ،.

وشدد وكيل وزارة العدل على أهمية إرسال التقرير الفني للحوادث ضمن أوليات القضايا المحالة إلى نيابة ومحكمة المرور.

المصدر: سبـأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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