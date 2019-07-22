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التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح والمفاضلة للمقاعد المجانية بالجامعات
[22/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :
 أعلنت لجنة المقاعد المجانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشح والمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية بالجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2019 - 2020م .

ودعت اللجنة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة من الفئات الموضحة أدناه، التقدم للتنافس على مقاعد الوزارة المخصصة في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية وبحسب الشروط المحددة لكل فئة.

وأكدت الحرص على توزيع المقاعد المجانية على الفئات الأكثر ضعفاً والفئات التي يجب أن تحظى بدعم واهتمام وتشجيع من أجل مواصلة التعليم الجامعي وفق الفئات المحددة والمعتمدة من الوزارة.

وأهابت اللجنة بالطلاب الراغبين الترشح لهذه المقاعد التقدم بطلباتهم عبر البوابة الإلكترونية للمقاعد المجانية عبر الرابط (www.mohesr.gov.ye ) خلال الفترة 22 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس 2019م، شريطة توفر الشروط للفئات المحددة واجتيازهم لامتحان الكفاءة الذي سيتم إجراءه مركزياً بجامعة صنعاء للمتقدمين نهاية التسجيل.

وأوضحت اللجنة أن الوزارة خصصت المنح المجانية المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية لـ11 فئة من شرائح المجتمع تتمثل في المتفوقين من خريجي الثانوية العامة القسم العلمي فقط على مستوى كل محافظة بحيث لا يتجاوز عمر الثانوية أربع سنوات ماضية،  وأبناء وأقارب الشهداء العسكريين والمدنيين من الدرجة الأولى.

كما تتضمن الفئات " جرحى العدوان العسكريين والمدنيين وأقاربهم من الدرجة الأولى، اللجان الشعبية والمتطوعين وأقاربهم من الدرجة الأولى، والجيش والأمن وأقاربهم، الطلاب الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والنازحين والأسر الأشد فقرا وأبناء المحافظات المحرومة من التأهيل والمهمشين، وأبناء وأقارب موظفي الوزارة من الدرجة الأولى.

وأكدت اللجنة أن الطلاب سيخضعون لامتحان كفاءة يتم فيه تحديد مستوى مهاراتهم وقدراتهم في الفئة المسجلين فيها وسيتم توزيع الطلاب إلى مجموعتين بناءً على الرغبات المحددة عند التسجيل في البوابة الإلكترونية للمنافسة على المقاعد المجانية بالكليات التطبيقية العلمية وامتحانهم في مواد رياضيات، كيمياء، أحياء، لغة إنجليزية.

فيما سيتم امتحان المتقدمين للمقاعد المجانية في الكليات الإدارية والإنسانية في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية في يوم واحد.

المصدر:
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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