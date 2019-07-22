[22/يوليو/2019] صنعاء - سبأ :
ناقشت الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الشباب والرياضة اليوم، مستوى الانجاز للمهام في ضوء إعداد خطة المرحلة الأولى 2019-2020م من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
واستعرض الاجتماع برئاسة وكيل قطاع التخطيط بالوزارة رئيس الوحدة عبدالسلام عاطف وضم أعضاء الوحدة التنفيذية الرئيسية ورؤساء الوحدات الفرعية، مهام الوحدة التنفيذية الرئيسية والوحدات الفرعية.
وأكد الوكيل عاطف أهمية تضافر الجهود لإنجاز خطة المرحلة الأولى من الرؤية "مرحلة الصمود والتعافي" فيما يخص الشباب والرياضة ووضع مقترحات لمعالجة الصعوبات والالتزام بالمدة الزمنية لمراجعتها وتسليمها للمكتب التنفيذي للرؤية.
وحث رؤساء الوحدات الفرعية على استكمال المهام المناطة بها بما يسهم في انجاز الخطط والمبادرات وتسليمها في موعدها المحدد .
المصدر: سبـأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت