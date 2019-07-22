[22/يوليو/2019]
صنعاء- سبأ:
ناقش لقاء اليوم بصنعاء برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، ضم وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي ووزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، الجوانب المتصلة باستكمال إجراءات تصحيح كشف الراتب من كافة الأسماء المخالفة.
وتطرق اللقاء إلى مستوى الإنجاز في تطبيق نظام البصمة في كافة المؤسسات والجهات الحكومية والصعوبات التي تواجه ذلك وسبل تجاوزها، وكذا وضع المتقاعدين ونظام الريال الإلكتروني.
وأقر اللقاء إعداد خطة تفصيلية مزمنًة من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمعالجة كافة الملفات التي تم مناقشتها وتوفير الإمكانات لتنفيذها.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت