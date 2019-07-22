[22/يوليو/2019]
عمران- سبأ:
ناقش اجتماع بفرع مشروع الأشغال العامة بمحافظة عمران اليوم برئاسة وكيل المحافظة المهندس أمين فراص، خطة المشروع، ومشاريعه قيد التنفيذ والدراسة بتمويل من مكتب الأمم المتحدة للمشاريع "يونبس".
وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير المنطقة الفرعية بمشروع الأشغال العامة المهندس محمد العمادي ومدير فرع مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية عمران المهندس مطيع الحاج، إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بمعالجتها.
واستعرض خطة المشروع وما تتضمنه من أعمال رصف عدد من أحياء المدينة وإنشاء عبارات السائلة من منطقة بيت الفقية حتى شرارة .
وأكد الوكيل فراص أهمية التنسيق بين المنظمة والسلطة المحلية ومكاتب الأشغال والتخطيط والتحسين والجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشاريع صيانة الطرق وتنظيم الأسواق لتحسين المظهر الجمالي للمدينة.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت