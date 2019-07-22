[22/يوليو/2019]
عمران- سبأ:
تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان انشطة المراكز الصيفية بمديريتي خمر وبني صريم.
واطلع المحافظ جعمان ومعه وكيل المحافظة محمد المتوكل وعضو مجلس الشورى يحيى غيثان ، أنشطة مراكز السلام والفتح بخمر والأمام علي بمديرية بني صريم، حيث استمع القائمين عليها إلى شرح عن طبيعة البرامج وأهدافها في التوعية من الأفكار الهدامة وتزويدهم بالثقافة القرآنية وتنمية قدراتهم .
وأشار المحافظ جعمان إلى أهمية المراكز في تعزيز الوعي في أوساط الطلاب وغرس قيم المحبة والولاء الوطني .. منوها بجهود القائمين على المراكز الصيفية .
وأكد حرص قيادة المحافظة على إنجاح المراكز الصيفية وتحقيق الأهداف المرجوة منها .
رافقهم خلال الزيارة مدراء عموم مديريتي خمر وبني صريم ومدراء التربية ومشرفي المراكز الصيفية.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت