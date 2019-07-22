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  محلي
تفقد سير أداء المراكز الصيفية في عدة مديريات بالمحويت
[22/يوليو/2019]
المحويت- سبأ:

تفقد وكيل محافظة المحويت يحيی صالح فرج اليوم سير أداء المراكز الصيفية في مديرية حفاش.


واطلع فرج ومعه عدد من قيادات المديرية علی الأنشطة المقامة ومستوی الإقبال في مركز الإمام علي بمنطقة المساجد عزلة بيت الشماع ..مثمنا الجهود المبذولة لإنجاح أهداف المراكز الصيفية في تعزيز وصقل مهارات وقدرات الملتحقين بها وتنشئتهم علی علوم القرآن والثقافة الإسلامية النافعة.

كما تفقد مدير مكتب التربية بمديرية حفاش أحمد الزين أداء مراكز الهدی في بني أحمد والرسول الأعظم في بني غمر والشهيد القائد في الصفقين ومركز الصفقين.

وفي شبام كوكبان اطلع مدير مكتب التربية عبدالله القاسمي علی الأنشطة وسير أداء مركز الإمام الحسين بن علي.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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