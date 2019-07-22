ترامب يعود للتهديد والوعيد من جديد ضد ايران

واشنطن – سبأ:



وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع (تويتر) ان "التقرير حول إلقاء إيران القبض على جواسيس تابعين لـ CIA كاذب كلياً، وإنه ليس إلا خدعة ودعاية جديدة (مثل طائرتهم المسيرة المسقطة) ينشرها النظام الديني، الذي يفشل فشلاً ذريعاً ولا فكرة لديه حول ماذا يجب أن يفعل".



وأضاف ترامب مهدداً السلطات الإيرانية ان "اقتصادهم ميت، والأمر سيتدهور بشكل كبير.. إيران تمر بفوضى كاملة!".



وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم الاثنين "تمكنت من كشف هوية 17 جاسوساً جندتهم ودربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" .. مشيرة إلى أن عدداً منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام باعتبارهم مفسدين.



وقالت الوزارة إن ضباطاً في CIA جندوا المدانين في عدة دول أجنبية بينها الإمارات وأفغانستان وتايلاند والنمسا وسويسرا .. موضحة أن "الجواسيس" المعتقلين كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنية التحتية والعسكرية والإلكترونية وكذلك في القطاع الخاص المرتبط بها.



وأعلنت إيران عدة مرات العام الحالي عن تفكيك خلايا تجسس عاملة لصالح الاستخبارات الغربية وخاصة الولايات المتحدة.

[22/يوليو/2019]عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للغة التهديد والوعيد من جديد ضد ايران والتي اعلنت عن تفكيك شبكة جواسيس يعملون لصالح الاستخبارات الامريكية (سي اي ايه) .. معتبراً ان الخبر كاذب، ومهدداً بالعمل على تدهور الأوضاع الاقتصادية لايران .المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت