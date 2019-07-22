محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة مدير مكتب الرئاسة يناقش سير إزالة المخالفات بصنعاء القديمة صنعاء- سبأ:

عقد اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، ضم وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ووزير الثقافة عبد الله الكبسي وأمين العاصمة حمود عباد والقائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي.



كرس الاجتماع لمناقشة التقدم المحرز في إزالة المخالفات والتشوهات بمدينة صنعاء القديمة، وتعزيز دور الجهات المشرفة على المدينة التاريخية مالياً بما يمكنها من القيام بأعمال الترميم والصيانة اللازمة، ومتابعة تنظيم خطة مرورية للمدينة تتلاءم مع شوارعها الضيقة.



وأكد الاجتماع أهمية استمرار اللجنة التنفيذية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة في إعداد التصورات والرؤى لأبرز المشاريع المطلوبة للمدينة والعمل على إزالة المخالفات وترميم المباني الأثرية.



وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بحشد الطاقات والإمكانات من مديرية صنعاء القديمة وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية والشرطة السياحية ونيابة الآثار، لسرعة معالجة الإشكالات القائمة وإحالة المخالفين إلى القضاء بأسرع وقت، وكذا العمل على تنظيم الأسواق والشوارع لتسهيل حركة المواطنين.



وأكد مدير مكتب الرئاسة عزم الدولة على توفير الإمكانات اللازمة للحفاظ على المدينة التاريخية والتي تعد من أبرز معالم التراث الإنساني.



حضر الاجتماع رئيس هيئة الحفاظ على المدن التاريخية محمد فارس.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [22/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت