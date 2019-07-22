محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عمران يطلع على الخدمات الطبية في مستشفى حوث الريفي عمران- سبأ:

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم، مستشفى حوث الريفي والخدمات الطبية التي يقدمها لمرتاديه.



واطلع المحافظ جعمان ومعه وكيل المحافظة محمد المتوكل ومدير مديرية حوث عبد الغني البروشي ، على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الأقسام، واستمع من إدارة المستشفى إلى شرح حول سير الأداء والصعوبات التي تواجه العمل والسبل الكفيلة بمعالجتها.



وأكد المحافظ حرص قيادتي المحافظة والسلطة المحلية بالمديرية على تذليل الصعاب وتوفير احتياجات المستشفى من الأجهزة بالتنسيق مع مكتب الصحة والجهات المانحة.



وثمن جهود إدارة المستشفى والأطباء في سبيل تخفيف معاناة المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



رافقهم عضو الشورى يحيى غيثان و مدير عام مديرية خمر وعدد من مسؤولي السلطة المحلية في المديرية.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [22/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت