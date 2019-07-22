محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة حامد يناقش القضايا المتصلة بأراضي وعقارات الدولة صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، القضايا المتصلة بأراضي وعقارات الدولة والمخططات العمرانية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.



وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي وأمين العاصمة حمود عباد ورئيس هيئة الأراضيّ والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي، إلى سبل تطوير المخططات العمرانية وفقا لمنظور استراتيجي يحقق الصالح العام وتصميمها على أسس علمية .



وأكد الاجتماع أهمية بناء القدرات وتأهيل الكوادر في مجال التخطيط العمراني، بما يسهم في تجاوز الأخطاء والمخالفات التي وقعت في الماضي.



وشدد المجتمعون على أهمية وضع مشاكل تأجير أراضي وعقارات الدولة في الاعتبار ومواجهة العصابات المتنفذة لنهب الأراضي بحزم والعمل على معالجة تلك الإشكالات بما يكفل الحفاظ على أراضيّ وعقارات الدولة وكذا أراضيّ المواطنين.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [22/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت