عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ألمانيا تطالب بآلية "مستقرة" لإنقاذ اللاجئين وتوزيعهم بدول الاتحاد الأوروبي برلين – سبأ:

طالب وزير الخارجية الالماني هايكو ماس اليوم الاثنين بآلية "مستقرة" لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط وتوزيعهم على دول الاتحاد الاوروبي.



جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به ماس قبل توجهه الى باريس للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية والداخلية بدول الاتحاد الأوروبي يبحثون خلاله قضايا متعلقة بالهجرة واللجوء وذلك بعد أيام من اجتماع مشابه عقده وزراء الداخلية في هلسنكي.



وقال ماس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي "نحتاج بسرعة لآلية مستقرة يتم بموجبها إنقاذ اللاجئين في البحر وتوزيعهم بعد ذلك على دول الاتحاد الأوروبي".



وأضاف انه في عام 2019 لقي 426 طفلا وامرأة حتفهم في مياه البحر المتوسط اثناء محاولتهم الوصول الى الشواطئ الاوروبية مشيرا الى ان بلاده على استعداد للمشاركة في "ائتلاف المستعدين لتقديم المساعدة" من اجل العمل على انقاذ اللاجئين من الغرب في مياه المتوسط.



وأقر ماس في الوقت نفسه بصعوبة اتخاذ قرارات سريعة ونافذة في هذا الخصوص قائلا ان بلاده على علم ان دول الاتحاد الاوروبي لن تتمكن من الاتفاق على آلية لتوزيع اللاجئين بوقت قصير.



وحث الوزير الالماني على عدم التراجع عن البحث عن حلول سريعة لعمليات انقاذ اللاجئين فالأمر يتعلق بواجبات اوروبا الانسانية.



ويأتي اجتماع اليوم وقمة وزراء الداخلية قبل يومين في هلسنكي وقمة أخرى في بداية سبتمبر المقبل في مالطا بعد اسبوع من اعلان رئيسة المفوضية الاوروبية المعينة اورسولا فون دير لاين العمل بأسرع وقت ممكن على صياغة ميثاق هجرة جديد من اجل تقنين وتأطير "ازمة اللجوء" التي تشغل الاتحاد الاوروبي منذ اغسطس 2015.

المصدر: سبأ [22/يوليو/2019]المصدر: سبأ