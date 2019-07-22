ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 22 - يوليو - 2019 الساعة 06:06:00م
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله (مصحح)
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، موضوع طلاب كلية الطب جامعة الحديدة.وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ..
الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
شرع الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في هدم منازل مواطنين فلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري بذريعة انتهاك حظر البناء جنوب شرق القدس المحتلة، في الوقت الذي تفرض فيه قوات الاحتلال والمستوطنون واقعا مريرا على المسجد الأقصى..
النفط يرتفع وسط زيادة التوترات عقب احتجاز ناقلة بالخليج
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز ايران ناقلة بريطانية قبل أيام.
بيتي يحرز لقبه الثالث على التوالي في سباق 100 متر صدرا ببطولة العالم
فاز البريطاني آدم بيتي بلقبه الثالث على التوالي في سباق 100 متر صدرا في بطولة العالم للسباحة اليوم الاثنين.ولمس بيتي، الذي حقق رقما عالميا يوم الأحد وبلغ 56.88 ثانية في الدور قبل النهائي..
آخر الأخبار:
مناقشة أداء مكتب الأشغال ومؤسسة الطرق بمحافظة إب
ألمانيا تطالب بآلية "مستقرة" لإنقاذ اللاجئين وتوزيعهم بدول الاتحاد الأوروبي
تنفيذ زيارات لطلاب المراكز الصيفية بمديريات محافظة الحديدة
محافظ إب يتفقد أعمال صيانة مشروع طريق سوق الثلوث بمديرية السبرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
ألمانيا تطالب بآلية "مستقرة" لإنقاذ اللاجئين وتوزيعهم بدول الاتحاد الأوروبي
[22/يوليو/2019]
برلين – سبأ:

طالب وزير الخارجية الالماني هايكو ماس اليوم الاثنين بآلية "مستقرة" لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط وتوزيعهم على دول الاتحاد الاوروبي.


جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به ماس قبل توجهه الى باريس للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية والداخلية بدول الاتحاد الأوروبي يبحثون خلاله قضايا متعلقة بالهجرة واللجوء وذلك بعد أيام من اجتماع مشابه عقده وزراء الداخلية في هلسنكي.

وقال ماس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي "نحتاج بسرعة لآلية مستقرة يتم بموجبها إنقاذ اللاجئين في البحر وتوزيعهم بعد ذلك على دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف انه في عام 2019 لقي 426 طفلا وامرأة حتفهم في مياه البحر المتوسط اثناء محاولتهم الوصول الى الشواطئ الاوروبية مشيرا الى ان بلاده على استعداد للمشاركة في "ائتلاف المستعدين لتقديم المساعدة" من اجل العمل على انقاذ اللاجئين من الغرب في مياه المتوسط.

وأقر ماس في الوقت نفسه بصعوبة اتخاذ قرارات سريعة ونافذة في هذا الخصوص قائلا ان بلاده على علم ان دول الاتحاد الاوروبي لن تتمكن من الاتفاق على آلية لتوزيع اللاجئين بوقت قصير.

وحث الوزير الالماني على عدم التراجع عن البحث عن حلول سريعة لعمليات انقاذ اللاجئين فالأمر يتعلق بواجبات اوروبا الانسانية.

ويأتي اجتماع اليوم وقمة وزراء الداخلية قبل يومين في هلسنكي وقمة أخرى في بداية سبتمبر المقبل في مالطا بعد اسبوع من اعلان رئيسة المفوضية الاوروبية المعينة اورسولا فون دير لاين العمل بأسرع وقت ممكن على صياغة ميثاق هجرة جديد من اجل تقنين وتأطير "ازمة اللجوء" التي تشغل الاتحاد الاوروبي منذ اغسطس 2015.

المصدر: سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
(النقد الدولي) وباكستان يبحثان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه إسلام آباد
الاتحاد الأوروبي يدين عمليات هدم المباني في القدس المحتلة
إستشهاد سبعة أشخاص في هجمات للمسلحين بريف حماة الشمالي الغربي وسط سورية
مصرع وإصابة 45 شخصا اثر انفجار قنبلة بالعاصمة الصومالية مقديشو
هولندا تدفع تعويضات عن مقتل 350 بوسنيا من ضحايا مذبحة سريبرينيتسا
الهند تنجح في إطلاق بعثتها القمرية الثانية
بريطانيا تعتزم إرسال 250 جنديا لدعم عملية حفظ السلام الأممية في مالي
الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
مصرع 4 أشخاص في فيضانات جراء الامطار الغزيرة شرقي الصين
بريطانيا تشعل الخليج وتدرس إرسال غواصة نووية لردع إيران
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
قوى العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف المواطنين وخرق وقف إطلاق النار
[22/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة واستمرار خرق هدنة الحديدة
[21/يوليو/2019]
سبع غارات لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
[20/يوليو/2019]
شهيد وجريح بغارات طيران العدوان في صعدة والمرتزقة يستهدفون أحياء الحديدة
[20/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by