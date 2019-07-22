محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذ زيارات لطلاب المراكز الصيفية بمديريات محافظة الحديدة الحديدة- سبأ:

نظم طلاب مركز الشهيد القائد بمديرية الحالي اليوم رحلة إلى مصنع السنابل للدقيق للتعرف على عمل المصنع في رفد السوق المحلية بمادة الدقيق.



وطاف الطلاب ومعهم عدد من التربويين، بأقسام المصنع والعمليات التي يتم تنفيذها بالمصنع ، واستمعوا من العاملين إلى شرح عن عمليات الطحن والتعبئة وصولا إلى ترحيل المواد إلى نقاط البيع للمستهلك.



إلى ذلك نظمت إدارة المراكز الصيفية بمديريتي الزيدية وباجل زيارات لمنتسبيها إلى سجن الزيدية الذي استهدفه طيران العدوان وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.



كما نفذ طلاب مركز الإمام علي بمديرية باجل رحلة ترفيهية إلى وادي سردد ضمن أنشطة المراكز الصيفية الترفيهية.



وأشاد الطلاب بجهود القائمين على المراكز الصيفية وحرصهم على تطبيق النشاط الترفيهي من خلال تنظيم الرحلات الترفيهية للطلاب والطالبات.

المصدر: سبأ [22/يوليو/2019]المصدر: سبأ