محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يتفقد أعمال صيانة مشروع طريق سوق الثلوث بمديرية السبرة إب- سبأ:

اطلع محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم على أعمال الصيانة الطارئة لمشروع طريق منطقة سوق الثلوث بمديرية السبرة.



واستمع المحافظ صلاح من مديري مؤسسة الطرق والجسور بالمحافظة المهندس أحمد العصري ومدير مكتب الأشغال المهندس بسام السقاف إلى إيضاح حول سير العمل بالمشروع الذي تنفذه المؤسسة بتكلفة 45 مليون ريال بتمويل صندوق صيانة الطرق.



وبينا أن نسبة الانجاز بالمشروع 30 بالمائة، وسيتم تنفيذ الأعمال المتبقية منه خلال المدة الزمنية المتفق على تنفيذها والمحددة بستة أشهر.



وأشار العصري والسقاف إلى إنه يجري العمل حاليا بمشروع شارع صفر وشارع واحد دخل جامعة إب بتكلفة 56 مليون ريال.



وشدد المحافظ صلاح على ضرورة استكمال مشاريع الطرق لما لها من أهمية في تسهيل تنقل المواطنين.



وأكد اهتمام قيادة المحافظة بمشاريع الطرق وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضرورية.



رافقه خلال الزيارة مدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي ومدير المرور العقيد خالد أنعم.

المصدر: سبأ [22/يوليو/2019]المصدر: سبأ