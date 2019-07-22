عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل (النقد الدولي) وباكستان يبحثان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه إسلام آباد واشنطن – سبأ:



بحث المدير العام لصندوق النقد الدولي بالنيابة ديفيد ليبتون مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أحدث التطورات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه إسلام آباد بدعم من الصندوق.



وقال ليبتون في بيان مساء أمس الاحد ان المناقشات تركزت على كيفية تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية الباكستانية الذي يدعمه الصندوق موضحا ان البرنامج يهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقوية مؤسساته لمواجهة الاختلالات بالاقتصاد ما يضع باكستان على طريق التنمية المستدامة والنمو المتوازن.



وسلط ليبتون الضوء على الحاجة الى اصلاح ايرادات الضرائب المحلية بشكل فوري لتحسين الإنفاق الاجتماعي الموثوق والتنمية اللازمة اضافة الى خفض الدين العام.



واوضح ان الصندوق والحلفاء الدوليين يعملون بشكل وثيق مع حكومة باكستان من اجل دعم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.



ووافق الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري على تقديم قرض قيمته ستة مليارات دولار على مدى 39 شهرا لدعم خطة باكستان الاقتصادية التي تهدف الى اعادة النمو المستدام الى اقتصاد البلاد وتحسين مستويات المعيشة.

المصدر: سبأ [22/يوليو/2019]المصدر: سبأ