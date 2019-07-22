ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 22 - يوليو - 2019 الساعة 06:04:36م
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله (مصحح)
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، موضوع طلاب كلية الطب جامعة الحديدة.وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ..
الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
شرع الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في هدم منازل مواطنين فلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري بذريعة انتهاك حظر البناء جنوب شرق القدس المحتلة، في الوقت الذي تفرض فيه قوات الاحتلال والمستوطنون واقعا مريرا على المسجد الأقصى..
النفط يرتفع وسط زيادة التوترات عقب احتجاز ناقلة بالخليج
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز ايران ناقلة بريطانية قبل أيام.
بيتي يحرز لقبه الثالث على التوالي في سباق 100 متر صدرا ببطولة العالم
فاز البريطاني آدم بيتي بلقبه الثالث على التوالي في سباق 100 متر صدرا في بطولة العالم للسباحة اليوم الاثنين.ولمس بيتي، الذي حقق رقما عالميا يوم الأحد وبلغ 56.88 ثانية في الدور قبل النهائي..
آخر الأخبار:
ألمانيا تطالب بآلية "مستقرة" لإنقاذ اللاجئين وتوزيعهم بدول الاتحاد الأوروبي
تنفيذ زيارات لطلاب المراكز الصيفية بمديريات محافظة الحديدة
محافظ إب يتفقد أعمال صيانة مشروع طريق سوق الثلوث بمديرية السبرة
(النقد الدولي) وباكستان يبحثان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه إسلام آباد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارة المياه والبيئة تدشن الحملة البيئية لمكافحة نواقل الكوليرا بمحافظات إب وتعز والضالع
[22/يوليو/2019]
إب- سبأ:

دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح ووكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة محمد الوادعي اليوم، الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بمحافظات إب وتعز والضالع.


تستهدف الحملة التي تنفذها وزارة المياه والبيئة بالشراكة مع منظمة اليونيسف المديريات المتأثرة بوباء الكوليرا والتي تشمل مديريات ريف إب والمخادر ويريم والرضمة والسدة بمحافظة إب ومديرية التعزية بمحافظة تعز ومديرية دمت بمحافظة الضالع.

وتتضمن الحملة التي تستمر 12 يوما أعمال الرش الضبابي والرذاذي والتوعية والنظافة ونقل المخلفات.

وخلال التدشين أشاد محافظ إب بجهود وزارة المياه والبيئة في تنفيذ هذه الحملة في المديريات المتأثرة بهذا الوباء.

وحث القائمين على الحملة بالوصول إلى كافة العزل والقرى والمناطق في المديريات المستهدفة لتنفيذ أعمال الرش والقيام بالتوعية المجتمعية بمخاطر المرض ومسبباته وطرق إنتشاره والوقاية منه .

وأكد المحافظ صلاح دعم ومساندة قيادة السلطة المحلية لإنجاح الحملة وتحقيق الغايات المنشودة منها في الحد من المخاطر الصحية والبيئية لهذا الوباء.

من جانبه أكد وكيل وزارة المياه والبيئة أن الحملة تأتي ضمن الجهود الوطنية التي تبذلها وزارة المياه والبيئة للحد من وباء الكوليرا والحفاظ على البيئة والوقاية من الأمراض.

وأوضح أن الحملة تهدف للقضاء على نواقل الكوليرا من خلال استهداف المستنقعات والمجاري المكشوفة بالرش الرذاذى وكذا نقل المخلفات واستهداف أماكن تكدس القمامة بالرش الضبابي.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها وزير المياه والبيئة بما يخدم مشاريع البنى التحتية لقطاع المياه والبيئة وكذا تعزيز الشراكة لمكافحة الوباء ودعم الأنشطة والبرامج المنفذة في هذا الجانب بما فيها الحملات البيئية.

ودعا الوكيل الوادعي المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة وفرق الرش الضبابي والرذاذي وبقية الأنشطة المصاحبة للحملة .

وبين أن الفرق الميدانية العاملة في الحملة ستعمل في جانبين الأول رش مبيدات صحة عامة في مناطق مياه المستنقعات المكشوفة وأماكن تجمع المخلفات وذلك من خلال الرش الرذاذي والضبابي إلى جانب رفع المخلفات في المديريات المستهدفة فيما يتمثل الجانب الثاني التوعية للمجتمعات المحلية للحد من الوباء .

من جانبه أشار مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظ إب الدكتور ناجي النهمي إلى الأهمية التي تمثلها الحملة في مواجهة وباء الكوليرا بهذه المحافظات والتخلص من مسببات نقل العدوى.

وبين أنه يشارك في تنفيذ الحملة 260 عامل رش وتوعية وفرق النظافة ورفع المخلفات.. لافتا إلى أن هذه الحملة الخامسة تعد استكمالا للحملات السابقة التي نفذت بعدد من المحافظات واستهدفت 44 مديرية تعد الأكثر تضررا بتفشي الوباء .

وأكد أنه  سيتم تنفيذ الحملة وفق البرنامج الزمني والخطة المعدة للوصول إلى كافة الأماكن المستهدفة التي تشهد تفشي الوباء .. مثمنا جهود قيادة وزارة المياه والسلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ الحملة وتوفير الدعم اللازم لها من الشركاء.

بدوره أوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب أن الصندوق يشارك في هذه الحملة بـ 13 آلية والعاملين على هذه المعدات.

حضر التدشين أمين عام المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي ومدير الحملة المهندس ماجد الرفاعي ومشرف الحملة نائب مدير عام التخطيط بالوزارة مجاهد المعافا ومدير المنطقة الثالثة بصندوق النظافة والتحسين طارق الوصابي وعدد من المسؤولين بالمحافظة .

المصدر: سبأ
  المزيد من (محلي)
وكيل عمران يوجه بإزالة المخالفات العشوائية من شوارع المدينة
تواصل اعمال الصيانة للطرق والشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة
إتلاف 16 طنا مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحافظة ريمة
الجنيد: وزارة الصحة تمثل الأنموذج الأول في تنفيذ الرؤية الوطنية
تفقد أعمال الترميم بالشوارع الرئيسة في عدد من مديريات الأمانة
تفقد أنشطة المراكز الصيفية في مغرب عنس بذمار
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش مهام قطاع التجارة الداخلية في حماية المستهلك
اجتماع برئاسة وزير الكهرباء يناقش مستوى انجاز مهام الوحدات التنفيذية الرئيسية والفرعية
اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة المياه والصرف الصحي بصعدة
تفقد أنشطة المراكز الصيفية بالحصن وبني حشيش
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
قوى العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف المواطنين وخرق وقف إطلاق النار
[22/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة واستمرار خرق هدنة الحديدة
[21/يوليو/2019]
سبع غارات لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
[20/يوليو/2019]
شهيد وجريح بغارات طيران العدوان في صعدة والمرتزقة يستهدفون أحياء الحديدة
[20/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by