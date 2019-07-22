محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة المياه والبيئة تدشن الحملة البيئية لمكافحة نواقل الكوليرا بمحافظات إب وتعز والضالع إب- سبأ:

دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح ووكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة محمد الوادعي اليوم، الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بمحافظات إب وتعز والضالع.





تستهدف الحملة التي تنفذها وزارة المياه والبيئة بالشراكة مع منظمة اليونيسف المديريات المتأثرة بوباء الكوليرا والتي تشمل مديريات ريف إب والمخادر ويريم والرضمة والسدة بمحافظة إب ومديرية التعزية بمحافظة تعز ومديرية دمت بمحافظة الضالع.



وتتضمن الحملة التي تستمر 12 يوما أعمال الرش الضبابي والرذاذي والتوعية والنظافة ونقل المخلفات.



وخلال التدشين أشاد محافظ إب بجهود وزارة المياه والبيئة في تنفيذ هذه الحملة في المديريات المتأثرة بهذا الوباء.



وحث القائمين على الحملة بالوصول إلى كافة العزل والقرى والمناطق في المديريات المستهدفة لتنفيذ أعمال الرش والقيام بالتوعية المجتمعية بمخاطر المرض ومسبباته وطرق إنتشاره والوقاية منه .



وأكد المحافظ صلاح دعم ومساندة قيادة السلطة المحلية لإنجاح الحملة وتحقيق الغايات المنشودة منها في الحد من المخاطر الصحية والبيئية لهذا الوباء.



من جانبه أكد وكيل وزارة المياه والبيئة أن الحملة تأتي ضمن الجهود الوطنية التي تبذلها وزارة المياه والبيئة للحد من وباء الكوليرا والحفاظ على البيئة والوقاية من الأمراض.



وأوضح أن الحملة تهدف للقضاء على نواقل الكوليرا من خلال استهداف المستنقعات والمجاري المكشوفة بالرش الرذاذى وكذا نقل المخلفات واستهداف أماكن تكدس القمامة بالرش الضبابي.



وأشار إلى الجهود التي يبذلها وزير المياه والبيئة بما يخدم مشاريع البنى التحتية لقطاع المياه والبيئة وكذا تعزيز الشراكة لمكافحة الوباء ودعم الأنشطة والبرامج المنفذة في هذا الجانب بما فيها الحملات البيئية.



ودعا الوكيل الوادعي المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة وفرق الرش الضبابي والرذاذي وبقية الأنشطة المصاحبة للحملة .



وبين أن الفرق الميدانية العاملة في الحملة ستعمل في جانبين الأول رش مبيدات صحة عامة في مناطق مياه المستنقعات المكشوفة وأماكن تجمع المخلفات وذلك من خلال الرش الرذاذي والضبابي إلى جانب رفع المخلفات في المديريات المستهدفة فيما يتمثل الجانب الثاني التوعية للمجتمعات المحلية للحد من الوباء .



من جانبه أشار مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظ إب الدكتور ناجي النهمي إلى الأهمية التي تمثلها الحملة في مواجهة وباء الكوليرا بهذه المحافظات والتخلص من مسببات نقل العدوى.



وبين أنه يشارك في تنفيذ الحملة 260 عامل رش وتوعية وفرق النظافة ورفع المخلفات.. لافتا إلى أن هذه الحملة الخامسة تعد استكمالا للحملات السابقة التي نفذت بعدد من المحافظات واستهدفت 44 مديرية تعد الأكثر تضررا بتفشي الوباء .



وأكد أنه سيتم تنفيذ الحملة وفق البرنامج الزمني والخطة المعدة للوصول إلى كافة الأماكن المستهدفة التي تشهد تفشي الوباء .. مثمنا جهود قيادة وزارة المياه والسلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ الحملة وتوفير الدعم اللازم لها من الشركاء.



بدوره أوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب أن الصندوق يشارك في هذه الحملة بـ 13 آلية والعاملين على هذه المعدات.



حضر التدشين أمين عام المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي ومدير الحملة المهندس ماجد الرفاعي ومشرف الحملة نائب مدير عام التخطيط بالوزارة مجاهد المعافا ومدير المنطقة الثالثة بصندوق النظافة والتحسين طارق الوصابي وعدد من المسؤولين بالمحافظة .

المصدر: سبأ [22/يوليو/2019]دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح ووكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة محمد الوادعي اليوم، الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بمحافظات إب وتعز والضالع.المصدر: سبأ