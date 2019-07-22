محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل عمران يوجه بإزالة المخالفات العشوائية من شوارع المدينة عمران- سبأ:

وجه وكيل محافظة عمران اليوم المهندس أمين فراص بإزالة المخالفات العشوائية في عدد من شوارع مدينة عمران.



واطلع الوكيل فراص ومعه اللجنة الفنية المكلفة بوضع حلول للمخالفات العمرانية على الإستحداثات والبناء العشوائي في عدد من شوارع المدينة.



وأكد منع استحداث أي أعمال مخالفة للمخططات العمرانية في الشوارع .



وأقرت اللجنة إزالة المخالفات العشوائية بشوارع المدينة ومن على جوانب الطرق الرئيسة والعمل على توفير إمكانيات لتحديد الشوارع بوحدات الجوار الجديدة ومنع أي بناء عشوائي.



وكان مدير مكتب الأشغال بمديرية عمران المهندس مطيع الحاج استعرض المخططات العمرانية في عدد من الشوارع العامة وأعمال البناء والصعوبات التي تواجه العمل.



رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة يحيى الصعر ومدير صندوق التحسين سلطان القراحي ومدير فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أكرم الوزان ومدير إدارة المساحة والتخطيط العمراني أكرم فايع.

المصدر: سبأ [22/يوليو/2019]المصدر: سبأ