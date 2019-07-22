[22/يوليو/2019]
صنعاء- سبأ:
تتواصل في امانة العاصمة أعمال الصيانة والترميمات للطرق والشوارع الرئيسية في مديريات السبعين والتحرير والوحدة .
حيث تفقد وكيلا أمانة العاصمة لقطاع الاشغال المهندس عبدالكريم اسماعيل، وقطاع الخدمات عبدالله الحوثي، أعمال الترميمات والصيانة التي تشمل 920 متر مربع في شوارع الستين الغربي وفج عطان والزراعة والجزائر .
وأعلن الوكيلان أسماعيل والحوثي أن اعمال الترميمات التي تدعمها السلطة المحلية ستشمل كافة الشوارع الرئيسية والحيوية بمديريات أمانة العاصمة .
رافقهما خلال الزيارة نائب مدير الرقابة الفنية بالأمانة المهندس احمد المشرقي، ومهندس الرقابة احمد حسن.
المصدر: سبأ