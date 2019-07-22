بيتي يحرز لقبه الثالث على التوالي في سباق 100 متر صدرا ببطولة العالم فاز البريطاني آدم بيتي بلقبه الثالث على التوالي في سباق 100 متر صدرا في بطولة العالم للسباحة اليوم الاثنين.ولمس بيتي، الذي حقق رقما عالميا يوم الأحد وبلغ 56.88 ثانية في الدور قبل النهائي..