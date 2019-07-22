ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح

نيويورك – سبأ:

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين، بقيادة شركات التكنولوجيا، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تطورات جديدة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين في أسبوع مزدحم بإعلانات أرباح الشركات، التي من بينها فيسبوك وأمازون.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.98 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 27174.18 نقطة.



وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.32 نقطة أو 0.18 بالمائة إلى 2981.93 نقطة.



وربح المؤشر ناسداك المجمع 25.50 نقطة أو 0.31 بالمائة إلى 8171.99 نقطة.

[22/يوليو/2019]المصدر: سبأ