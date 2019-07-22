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آخر تحديث: الإثنين، 22 - يوليو - 2019 الساعة 06:05:31م
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله (مصحح)
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، موضوع طلاب كلية الطب جامعة الحديدة.وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ..
الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
شرع الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في هدم منازل مواطنين فلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري بذريعة انتهاك حظر البناء جنوب شرق القدس المحتلة، في الوقت الذي تفرض فيه قوات الاحتلال والمستوطنون واقعا مريرا على المسجد الأقصى..
النفط يرتفع وسط زيادة التوترات عقب احتجاز ناقلة بالخليج
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز ايران ناقلة بريطانية قبل أيام.
بيتي يحرز لقبه الثالث على التوالي في سباق 100 متر صدرا ببطولة العالم
فاز البريطاني آدم بيتي بلقبه الثالث على التوالي في سباق 100 متر صدرا في بطولة العالم للسباحة اليوم الاثنين.ولمس بيتي، الذي حقق رقما عالميا يوم الأحد وبلغ 56.88 ثانية في الدور قبل النهائي..
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  اقتصاد
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
[22/يوليو/2019]
نيويورك – سبأ:

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين، بقيادة شركات التكنولوجيا، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تطورات جديدة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين في أسبوع مزدحم بإعلانات أرباح الشركات، التي من بينها فيسبوك وأمازون.


وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.98 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 27174.18 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.32 نقطة أو 0.18 بالمائة إلى 2981.93 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 25.50 نقطة أو 0.31 بالمائة إلى 8171.99 نقطة.

المصدر: سبأ
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