محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتلاف 16 طنا مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحافظة ريمة ريمة- سبأ:

اتلف مكتب الصناعية والتجارة بمحافظة ريمة 16 طناً مواد غذائية منتهية الصلاحية مقدمة من المنظمات الداعمة للمحافظة.



وخلال عملية الإتلاف بحضور وكيل نيابة الجبين الابتدائية، أشاد ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي بجهود مكتب الصناعة والجهات المعنية في عملية الرقابة والتفتيش على مخازن المساعدات من المواد الغذائية المقدمة من المنظمات.



وأكد على أهمية التفتيش الدوري للمخازن في مديريات المحافظة لحماية الموطن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي.



فيما أوضح مدير مكتب الصناعية والتجارة بالمحافظة محمود أمين أن هذه المواد الغذائية المنتهية تم ضبطها في المخازن الخاصة بالمساعدات التي تقدمها المنظمات.. مبينا أن المواد تشمل دقيق وزيوت ومعلبات وغيرها.



حضر الإتلاف مدير مديرية الجبين ماجد أمين.

المصدر: سبأ [22/يوليو/2019]المصدر: سبأ