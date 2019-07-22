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آخر تحديث: الإثنين، 22 - يوليو - 2019 الساعة 06:05:31م
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  عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يدين عمليات هدم المباني في القدس المحتلة
[22/يوليو/2019]
بروكسل - سبأ:

دان الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين عمليات هدم المباني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي حمص بالقدس المحتلة.


وقالت مايا كوتشيجانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن غالبية المباني تقع بالضفة الغربية.

واضافت كوتشيجانيتش انه وفقا لاتفاقيات أوسلو فإن جميع القضايا المدنية تخضع للسلطة الفلسطينية.

واوضحت ان "استمرار هذه السياسة يقوض قابلية حل الدولتين وإمكانية تحقيق سلام دائم ويعرض بشكل خطير إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين".

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بتنفيذ مخطط هدم 16 بناية سكنية مكونة من 100 شقة جنوب القدس المحتلة بدعوى قربها من الجدار الفاصل رغم انها مقامة على الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة. 

المصدر: سبأ
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