تفقد أعمال الترميم بالشوارع الرئيسة في عدد من مديريات الأمانة

صنعاء- سبأ:

تفقد وكيلا أمانة العاصمة المساعدين لقطاع الأشغال المهندس عبدالكريم إسماعيل، وقطاع الخدمات عبدالله الحوثي، اليوم أعمال الترميم في عدد من الشوارع الرئيسة بمديريات السبعين والوحدة والتحرير.



حيث اطلعا على أعمال الترميم التي تنفذها الوحدة التنفيذية للترميمات بأمانة العاصمة بشوارع الستين الغربي وفج عطان بالسبعين، والزراعة بالتحرير والجزائر بالوحدة، بدعم من السلطة المحلية بالأمانة.



واستمع الوكيلان من مدير وحدة الترميمات بالأمانة المهندس حسن الديلمي، إلى إيضاح حول مستوى ترميم 920 متر مربع بالشوارع الرئيسة بمديريات المستهدفة.



وأكد الوكيلان إسماعيل والحوثي استمرار أعمال الترميم لتشمل الشوارع الرئيسة بمديريات الأمانة بما يكفل الحفاظ على الطرق والشوارع وتطوير البنية التحتية.



رافقهما خلال الزيارة نائب مدير الرقابة الفنية بالأمانة المهندس أحمد المشرقي، ومهندس الرقابة أحمد حسن.

[22/يوليو/2019]المصدر: سبأ