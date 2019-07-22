محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد أنشطة المراكز الصيفية في مغرب عنس بذمار ذمار- سبأ:

تفقد وكيل محافظة ذمار عباس علي العمدي اليوم أنشطة المراكز الصيفية بمديرية مغرب عنس.



حيث اطلع الوكيل العمدي ومعه مدير فرع هيئة الأراضي علي جسار ومدير مكتب التعليم الفني نجيب الحاشدي وأمين محلي المديرية عبدالولي العفيري وعدد من القيادات التربوية، على سير الأنشطة بمراكز مدارس المعاين وضبة بمركز المديرية والنهادي بعزلة بيت نصر والميثاق في بني مولد.



وأشار الوكيل العمدي إلى أهمية دور المراكز الصيفية في تعزيز الوعي في أوساط النشء والشباب وبناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة والثقافة القرآنية نهجا وسلوكا.



وأكد مساندة قيادة السلطة المحلية لجهود القائمين على المراكز والحرص على إنجاحها.. مشيرا إلى أهمية المتابعة والتقييم لأداء المراكز وتوفير احتياجاتها .



وأشاد بجهود المعلمين ومستوى التنظيم وسير الأنشطة الدينية والثقافية والعلمية والرياضية بالمراكز .



فيما استعرض نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد الهادي ومدير مكتب التربية بالمديرية محمد عبدالرزاق، سير الأنشطة المصاحبة والمتطلبات الضرورية لتفعيل مختلف البرامج والأنشطة في كافة المراكز بالمديرية.

المصدر: سبأ [22/يوليو/2019]المصدر: سبأ