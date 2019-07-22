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آخر تحديث: الإثنين، 22 - يوليو - 2019 الساعة 06:06:00م
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  عربي ودولي
إستشهاد سبعة أشخاص في هجمات للمسلحين بريف حماة الشمالي الغربي وسط سورية
[22/يوليو/2019]
دمشق – سبأ:

أعلنت السلطات السورية عن استشهاد سبعة اشخاص بينهم طفلتان واصابة آخرين بجروح جراء اعتداءات للمجموعات الإرهابية بالصواريخ على قرية ناعور جورين والسقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.


وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن إرهابيين يتحصنون في منطقة خفض التصعيد اعتدوا بعد ظهر اليوم بعدد من الصواريخ على قرية ناعور جورين سقط أحدها على سيارة ما أدى إلى استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلتان وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة".

واضافت انه في وقت سابق اليوم اصيب اربعة مدنيين بجروح بينهم طفل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي الهبيط بريف إدلب الجنوبي وكفرزيتا بريف حماة الشمالي بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في بلدة السقيلبية بريف حماة الشمالي.

واشارت الى أن الاعتداء الإرهابي تسبب أيضاً بأضرار مادية في المنازل والمحال التجارية والممتلكات .

ولفتت الوكالة الى ان هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً متواصلاً من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب.

المصدر: سبأ
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