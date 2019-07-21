محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وصول سفينتين نفطيتين إلى غاطس ميناء الحديدة صنعاء - سبأ :

وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة اليوم سفينتان تحملان مشتقات النفطية كانتا محتجزتين من قبل تحالف العدوان في عرض البحر.



وأوضحت شركة النفط اليمنية أن السفينة الأولى ميورا تحمل (15,010) طناً من مادة البنزين بعد احتجازها من قبل تحالف العدوان ولجنة عدن لمدة ثمانية أيام، والثانية فولانتي تحمل (15,605) طناً من مادة الديزل بعد احتجازها لمدة 15يوما.



وندد الناطق الرسمي باسم شركة النفط أمين الشباطي لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) بتعمد قوى تحالف العدوان ولجنة عدن تأخير دخول سفن المشتقات النفطية لزيادة معاناة الشعب اليمني.



ولفت إلى أن قيادة الشركة وجهت بسرعة الترتيب لدخول السفينتين للربط في الأرصفة بميناء الحديدة وتكليف الفريق الفني بمنشآت الحديدة بإجراء الفحص المختبري وأخذ القياسات فور عملية الربط والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.



وبين أن الشركة أعدت البرامج التموينية لتوزيع تلك الشحنات وتسويقها وفقا للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية وأهم القطاعات الحيوية واتخاذ الإجراءات الإشرافية والرقابية لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل جودة.

المصدر: سبـأ [21/يوليو/2019]المصدر: سبـأ