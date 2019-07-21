محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل بني الحارث بأمانة العاصمة تؤكد استمرار دعمها للجبهات صنعاء - سبأ :

أكدت قبائل بني الحارث بأمانة العاصمة ، استمرار دعمها للجبهات والصمود والثبات في مواجهة العدوان .



جاء ذلك في لقاء موسع عقد اليوم بحضور أمين العاصمة حمود عباد وأمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان، وعضو مجلس النواب محمد الطوقي ورئيسا لجنتي الشئون الاجتماعية والخدمات حمود النقيب وعادل العقاري.



وفي اللقاء أشاد أمين العاصمة بصمود وثبات قبائل بني الحارث في مواجهة العدوان، والتضحيات الكبيرة التي قدموها في سبيل الوطن .



وأكد على اهمية استمرار الحشد والتعبئة وتسيير القوافل الغذائية والمالية للجبهات حتى تحقيق النصر .



وأشار عباد إلى اهتمام ودعم السلطة المحلية بالمشاريع التي تلبي احتياجات ابناء مديرية بني الحارث الخدمية والتنموية .



من جانبه اشار وكيل أمانة العاصمة يحيى جميل، إلى أن ابناء ومشائخ ووجهاء مديرية بني الحارث سيسيرون قافلة غذائية ومالية كبرى الأسبوع القادم للجبهات دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية .



واشار إلى احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية ، مطالبا بوضع الحلول العاجلة لتصريف مياه المجاري بمنطقة المطار، وتشغيل ابار المائية بالمناطق الشرقية ودعم المزارعين .



وفي ذات السياق وجه أمين العاصمة بسرعة العمل لإنزال المخطط العام لكافة وحدات الجوار بمديرية بني الحارث والمديريات الأخرى لإسقاطها على ارض الواقع.



كما وجه ايضا برفع خطة متكاملة عن المشاريع الخدمية والأحياء المحرومة منها في مديرية بني الحارث ، ورفع تقرير بالشوارع الرئيسية والفرعية الداخلة ضمن المخطط العام ولم يتم فتحها حتى الآن بالمديرية ، وذلك للتوجيه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.



حضر اللقاء أمين عام محلي محافظة عمران صالح المخلوس ووكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، وعضو المجلس المحلي بالأمانة محسن هارون، وعضو مجلس الشورى عادل الحنبصي، ومدير المديرية عصام عجلان وأمين وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية

المصدر: سبـأ [21/يوليو/2019]المصدر: سبـأ