اجتماع بعمران يناقش الاحتياجات الخدمية لمديرية حوث [21/يوليو/2019] عمران - سبأ :

ناقش اجتماع بمديرية حوث محافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الأوضاع بالمديرية واحتياجاتها التنموية والخدمية.



وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادة السلطة المحلية ووجهاء وأعيان المديرية ومشرفو المراكز الصيفية، إلى أنشطة المراكز الصيفية وما تتضمنه من برامج ثقافية وعلمية واجتماعية تعزز من الولاء الوطني في أوساط الطلاب والطالبات.



واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التحشيد والتعبئة ورفدها بالمال والرجال لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن الأرض والإنسان.



واستعرض مدير المديرية عبدالغني البروشي، نشاط السلطة المحلية في مختلف الجوانب ومنها توفير الخدمات الأساسية، بما يخفف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان والحصار.

المصدر: سبـأ