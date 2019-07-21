وكيل محافظة ريمة يطلع على انشطة المراكز الصيفية بكسمة [21/يوليو/2019] ريمة - سبأ :

اطلع وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي اليوم ، على أنشطة المراكز الصيفية بمديرية كسمة.



وخلال الزيارة أستمع وكيل المحافظة ومعه أمين محلي كسمة صادق ابو الفضل، من القائمين على هذه المراكز إلى إيضاح حول سير تنفيذ البرامج والأنشطة الصيفية فيها ومدى استفادة الطلاب منها .



وأكد الضبيبي الحرص على انجاح اهداف المراكز الصيفية العلمية والثقافية والدينية.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل القائمين عليها في سبيل تحقيق ذلك .



رافقه خلال الزيارة عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديرية.

المصدر: سبـأ