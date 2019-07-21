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زيارات للمراكز الصيفية في العدين وريف إب وذي السفال وجبلة والظهار
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زيارات للمراكز الصيفية في العدين وريف إب وذي السفال وجبلة والظهار
[21/يوليو/2019]
إب - سبأ :
 اطلع وكيلا محافظة إب حارث المليكي وقاسم المساوى على أنشطة مراكز الرئيس الشهيد الصماد والشهيدين الإدريسي وأنور المساوى الصيفية بمديرية العدين.

واستمع الوكيلان المليكي والمساوى ومعهما عضوا اللجنة المركزية للتوجيه الشيخ مقبل الكدهي والدكتور أحمد الخزان ومدير مكتب التربية محمد الغزالي ومدير مكتب النقل محمد العزي ونائب مدير مكتب التربية محمد المتوكل إلى إيضاح حول الأنشطة بتلك المراكز.

وأكد الزائرون أهمية تضافر الجهود وتعزيز الطاقات لإنجاح المراكز الصيفية، والتركيز على استفادة الطلاب والطالبات من أنشطتها وبرامجها المختلفة.

رافقهم خلال الزيارة مدير المديرية عباس فايع وأمين محلي المديرية عبدالواحد الشهاري ومدير المركز التعليمي عبدالواحد باشا.

إلى ذلك زار أعضاء اللجنة المركزية ومدير مكتب التربية ونائبه مركز  الشهيد القائد الصيفي بمدرسة الزبيري بمديرية ريف إب ومستوى الأنشطة بالمركز، وتم خلالها توزيع هدايا رمزية وملابس رياضية لطلاب المركز لخوض المنافسات الرياضية في مختلف الألعاب .

وأكدوا أهمية تعزيز القدرات واكتساب المهارات في الجوانب الثقافية والعلمية والاجتماعية والأنشطة الرياضية والترفيهية.

وبمديرية ذي السفال، عقد لقاء بحضور وكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب وعضوي اللجنة التوجيهية المركزية الشيخ مقبل الكدهي والدكتور أحمد الخزان، وقيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ووجهاء المديرية.

وفي اللقاء أشار الوكيل غلاب والشيخ الكدهي والدكتور الخزان إلى أهمية بذل الجهود والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال وتعزيز التحشيد لمواجهة العدوان.

كما اطلع وكيل المحافظة غلاب على أنشطة المراكز الصيفية أبو مالك الأشتر بمجمع الثورة والشهيد أبوحيدر غلاب بثانوية السمح بن مالك وبلال بن رباح وعلي بن أبي طالب بمدرسة النجاح خنوة بمدينة القاعدة بمديرية ذي السفال.

ونوه غلاب بجهود القائمين على المراكز وحرصهم على تنفيذ الأنشطة والبرامج الكفيلة بتنمية قدرات الطلاب والطالبات.

وفي مديرية جبلة نظم المركز الصيفي بعزلة الربادي، قدمت خلالها فقرات فنية وإنشادية لطلاب المركز.

كما اطلع مدير مديرية الظهار حميد المتوكل على أنشطة مركز الإمام علي بن أبي طالب الصيفي بمنطقة منزل قاصد .. مؤكدا أهمية المراكز الصيفية في تنمية قدرات الشباب وإكسابهم معارف ومهارات في مختلف المجالات.

المصدر: سبـأ
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