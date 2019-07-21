محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تشاوري للتعريف بأنشطة كلستر حماية المرأة صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين اليوم بصنعاء لقاءا تشاوريا لأعضاء كلستر حماية المرأة الذي يضم 18 منظمة محلية ودولية.



هدف اللقاء التعريف بأنشطة كلستر حماية المرأة فيما يخص حماية المرأة للنصف الأول من العام الجاري.



وأكد رئيس مؤسسة ميسرة المهندس عبدالسلام جدبان، أهمية بذل الجهود لتخفيف معاناة المرأة بسبب الوضع الإنساني الراهن وتنفيذ أنشطة ومشاريع تلبي احتياجات المرأة اليمنية وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية القانونية.



وأشار إلى أهمية التركيز على الفئات الأكثر ضعفا وجعلها في سلم أولويات الفئات المستهدفة وفي مقدمتها السجينات وأسر السجناء وخصوصا المرأة التي تتحمل عبء الأسرة ما يتطلب تدريبها وإكسابها مهارات في سبل العيش الكريم.



وتم خلال اللقاء الاستماع إلى مداخلات المشاركين وتقسيمهم إلى فرق عمل لإنجاز المهام الموكلة إليهم فيما يخص أنشطة الكلستر.

المصدر: سبـأ [21/يوليو/2019]المصدر: سبـأ