جمعية أبناء صعدة توزع ألف و50 رأس أغنام و٢٠طنا أعلاف مركزة [21/يوليو/2019] صعدة - سبأ :

وزعت جمعية أبناء صعدة التنموية الاجتماعية الخيرية بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وإشراف مكتب الزراعة بمحافظة صعدة اليوم ألف و50 رأس من الأغنام و21 طنا أعلاف مركزة على الأسر المتضررة.



وخلال توزيع الأغنام والأعلاف المركزة التي تأتي ضمن برنامج تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أكد وكيل محافظة صعدة صالح عقاب، أهمية هذه المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والتي تعين الأسر المتضررة على العيش خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.



ودعا المنظمات إلى تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تعود بالنفع المباشر على المتضررين وتحسن مستواهم المعيشي .



فيما أوضح منسق البرنامج علي أشيب، إلى أن البرنامج تكميلي يهدف لتوزيع ألف وخمسين رأس من الأغنام و21 طنا من الأعلاف المركزة وسبع قطاع أعلاف وخلايا نحل وفرازات عسل وكذا توزيع بذور الخضار 120 أسرة من الأسر المتضررة من العدوان والحصار وكذا للمجتمع المضيف في مديريات سحار الصفراء ساقين.



وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ضمان تحسين الإنتاج الحيواني للأغنام بما يساعد الأسر المستفيدة على توفير احتياجاتها الأساسية.

المصدر: سبـأ