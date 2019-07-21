[21/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :
ناقش محافظ الجوف صالح درمان، اليوم مع مدير الصندوق الإجتماعي للتنمية المهندس محمد حسن غمضان، سير المشاريع التنموية التي ينفذها الصندوق بالمحافظة .
واستعرض اللقاء آلية التنسيق والمتابعة لتحديد أولويات احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية ، وسبل توسيع وزيادة انشطة الصندوق لدعم برامج التنمية.
وأكد المحافظ درمان استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة من أجل إنجاح مشاريع وبرامج الصندوق الإجتماعي في المحافظة .
وأشار إلى أهمية تلبية متطلبات محافظة الجوف من المشاريع التنموية التي تسهم في التخفيف من معاناة أبناء المجتمع.
حضر اللقاء وكيل أول المحافظة صالح الدهشاء .
المصدر: سبأ