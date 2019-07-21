محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالجوف صنعاء - سبأ :

ناقش محافظ الجوف صالح درمان، اليوم مع مدير الصندوق الإجتماعي للتنمية المهندس محمد حسن غمضان، سير المشاريع التنموية التي ينفذها الصندوق بالمحافظة .



واستعرض اللقاء آلية التنسيق والمتابعة لتحديد أولويات احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية ، وسبل توسيع وزيادة انشطة الصندوق لدعم برامج التنمية.



وأكد المحافظ درمان استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة من أجل إنجاح مشاريع وبرامج الصندوق الإجتماعي في المحافظة .



وأشار إلى أهمية تلبية متطلبات محافظة الجوف من المشاريع التنموية التي تسهم في التخفيف من معاناة أبناء المجتمع.



حضر اللقاء وكيل أول المحافظة صالح الدهشاء .

المصدر: سبأ [21/يوليو/2019]المصدر: سبأ