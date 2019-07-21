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آخر تحديث: الأحد، 21 - يوليو - 2019 الساعة 09:13:57م
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زيارات لعدد من المراكز الصيفية في السياني ويريم والشعر بإب
[21/يوليو/2019]
إب - سبأ :



زار عضو مجلس الشورى محمد النوعة ومعه عضوا اللجنة التوجيهية المركزية الشيخ علي المطري والشيخ علي الخالد اليوم أنشطة عدد من المراكز الصيفية بمديرية السياني في إب.

حيث اطلع النوعة ومعه مدير مديرية السياني أشرف الصلاحي ومدير مكتب الشباب إبراهيم المساوى ونائب مدير مكتب التربية محمد المتوكل وأمين محلي مديرية السياني أحمد الوائلي على نشاط المركز الصيفي بمدرسة الموشكي بالنجد الأحمر.

وأقيمت بالمركز الصيفي مباراة كرة القدم بين فريقي الموشكي ومركز الشوكاني بقرية العذاري، انتهت بفوز فريق الموشكي بثلاثة أهداف دون رد.

كما اطلع الزائرون على أنشطة مركزي مدرسة الكون الفسيح بقرية الظرافة ومدرسة السعيد بقرية الدمنة، ونظمت خلال الزيارة وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان .

وبمديرية يريم نظمت بمركز مجمع يحصب الصيفي أمسية ثقافية، بحضور وكيل المحافظة صالح حاجب وعضو اللجنة التوجيهية المركزية الشيخ مقبل الكدهي، تنوعت فقرات الأمسية بين الإنشاد والشعر والمسرحية.

ودشنت بمركز الشهيد القائد بمدرسة خالد بن الوليد في يريم النشاط الرياضي بالمراكز الصيفية، في ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة والشطرنج، حيث جمعت المباراة الأولى فريقا مركز الشهيد القائد بعراس ومركز المعلم، انتهت بفوز فريق مركز عراس.

وبمديرية الشعر نظمت فعالية فنية وخطابية بمركز شباب المسيرة الصيفي، قدم خلالها طلاب المركز إبداعهم في مجالات الإنشاد والمسرح والشعر.




حضر الفعالية مدير مديرية الشعر خليل أبو هاجرة .ش

المصدر: سبأ
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