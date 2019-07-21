ايران تعلن انها ستبث تحقيقا مصورا عن اعتقال جواسيس امريكيين

طهران – سبأ :



أعلنت سلطات الأمن إلايرانية، اليوم أن تحقيقا مصورا حول تفاصيل كشف واعتقال جواسيس أميركيين في البلاد سيبث غدا الاثنين.



وذكر وزير الأمن الايراني محمود علوي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء إن قوات الأمن الإيرانية تمكنت من كشف واعتقال الكثير من الجواسيس الأمريكيين، وجواسيس أجهزة مخابرات أجنبية في مراكز حساسة مختلفة بالبلاد، وتم تسليمهم للقضاء.



وأضاف علوي أن هذه التفاصيل ستبث غدا عبر تحقيق مصور تم إعداده لإطلاع عامة الناس عليه.

وأكد أن مسؤولي وزارته "يصنعون الملاحم" دوما، وأن "جهادهم الخفي" قاد إلى كشف سلسلة مؤامرات في مجال التجسس، وعلى صعيد مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد الاقتصادي وسائر المجالات.



[21/يوليو/2019]المصدر: سبأ