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آخر تحديث: الأحد، 21 - يوليو - 2019 الساعة 09:13:57م
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  محلي
صلح قبلي ينهي قضية قتل في الطويلة بالمحويت
[21/يوليو/2019]
المحويت - سبأ :

أنهى صلح قبلي بمحافظة المحويت بحضور محافظ صنعاء حنين قطينة ومستشار المجلس السياسي الأعلى محمد يحيى الحاوري قضية قتل في عزلة بني الخياط بمديرية الطويلة بين آل سرحان منذ 20 عاما .

وفي الصلح القبلي الذي حضره محافظ ريمة فارس الحبارى والشيخ نايف الاعوج والشيخ بكر السحيمي وعدد من مشائخ المحويت واليمن، أعلن أولياء دم المجني عليه صالح سرحان علي سرحان العفو عن الجناة عادل صالح محمد سرحان ونبيل حسين محمد سرحان وبكيل محسن محمد سرحان وإغلاق ملف القضية .

وأشاد المحافظ قطينة بموقف أولياء الدم والعفو عن الجناة .. مثمنا جهود المشائخ في حل هذه القضية.

وأكد حرص القيادتين الثورية والسياسية على حل الخلافات والثارات للتفرغ لمواجهة العدوان.. مؤكدا أهمية وقوف الجميع في خندق الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

المصدر: سبأ
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