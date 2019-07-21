محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بصنعاء يناقش الأوضاع الإنسانية بالجوف صنعاء - سبأ :

ناقش محافظ الجوف صالح درمان اليوم مع وكيل الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لقطاع التخطيط ماجد عزان، الأوضاع الإنسانية بالمحافظة وإحتياجات المجتمع من الخدمات الأساسية والمساعدات الإغاثية.



وفي الإجتماع استعرض المحافظ درمان معاناة الأسر النازحة والمتضررة في الجوف جراء استمرار العدوان والحصار واحتياجهم للغذاء والدواء والمياه والتعليم وغيرها.



ودعا إلى زيادة المساعدات والبرامج والأنشطة الكفيلة بالتخفيف من معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الراهنة .. لافتا إلى أهمية دور الهيئة في الدفع بمزيد من المنظمات الإنسانية للتدخل في العمل الإنساني بالمحافظة.



وأكد محافظ الجوف استعداد السلطة المحلية تقديم التسهيلات لشركاء العمل الإنساني، وفقا للضوابط، والأطر المنظمة لعملية التدخل ومتطلبات المرحلة.



فيما أكد الوكيل عزان اهتمام الهيئة بمحافظة الجوف وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والدفع بالمنظمات لتكثيف أنشطتها وبرامجها بما يلبي احتياجات المجتمع، والتخفيف من معاناته.



حضر اللقاء وكيل المحافظة صالح الدهشاء.

المصدر: سبأ [21/يوليو/2019]المصدر: سبأ