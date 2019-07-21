محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة منح البطاقة الشخصية بعدد من مديريات الأمانة وصنعاء صنعاء - سبأ :

دشنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اليوم حملة منح البطاقة الشخصية في عدد من مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.



تستهدف الحملة الفئات الأشد فقرا، في مديريات الثورة، الصافية، بني الحارث، شعوب، صنعاء القديمة ومعين بالأمانة ومديريات الحيمة الخارجية، بلاد الروس، بني حشيش، جحانة، سنحان، صعفان، مناخة، همدان وبني مطر بمحافظة صنعاء.



وتأتي الحملة في إطار جهود المصلحة لخدمة المواطنين، بالتنسيق مع صندوق الرعاية الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة اليونيسف كمرحلة أولى.



ودعا رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، المواطنين المستهدفين من الحملة في المديريات المذكورة إلى التعاون مع اللجان الميدانية لمنحهم البطاقة الشخصية.



حاثا الجميع على تسجيل وتقييد بياناتهم في المديريات المستهدفة .. مشددا على اللجان الميدانية على التدقيق والتحري في البيانات.

المصدر: سبأ [21/يوليو/2019]المصدر: سبأ