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مناقشة آليات تعزيز دعم وإنجاح المراكز الصيفية بمديرية الخبت بالمحويت
[21/يوليو/2019]
المحويت - سبأ :

ناقش لقاء مجتمعي بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة عزيز الهطفي آليات تعزيز دعم وإنجاح المراكز الصيفية.

وأشاد الوكيل الهطفي بدور أبناء الخبت ومستوی تفاعلهم تجاه أنشطة وبرامج المراكز الصيفية لتحصين الأبناء من أوقات الفراغ في الاجازة المدرسية.

وأكد أهمية إنجاح الأهداف المرجوة من أنشطة وبرامج المراكز الصيفية بتعاون كافة أطياف المجتمع..لافتا إلی احتياج هذه المراكز للتشجيع والمبادرات بما يحقق النفع للأبناء والمجتمع.

واستعرض الهطفي خارطة الأنشطة العلمية والثقافية والدينية والرياضية والمسابقات وحفظ القرآن وإقامة الفعاليات والبرامج الهادفة التي تفيد الطلاب والطالبات.

وحث علی ضرورة تفعيل جهود رجال الخير وقادة المجتمع لدعم أنشطة المراكز الصيفية وتعزيز دورها في الحفاظ علی الأبناء وتنويرهم بالعلوم النافعة.. مشيرا إلى ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار ومخططات تستدعي تعزيز دور الجميع لمواجهتها ومواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل الخير.

ودعت كلمات المشاركين إلی إستغلال ما تبقی من عطلة الاجازة المدرسية لتسجيل أبنائهم والدفع بهم نحو المراكز الصيفية للاستفادة العلمية والثقافية في مختلف المجالات.

وأكد المشاركون في اللقاء أن الإجازة الصيفية فرصة ثمينة للاهتمام بالأبناء وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم ومواهبهم.

حضر اللقاء وكلاء المحافظة محمد جبران ويحيی فرج وصادق فروان ومدير مديرية الخبت والمشايخ والشخصيات الاجتماعية وعدد من أولياء الأمور.

المصدر: سبأ
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